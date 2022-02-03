В Госдуме предложили ввести права для неопытных водителей

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов выступил с инициативой введения ученических прав, которые следует выдавать выпускникам автошкол, взяв за основу опыт других стран. На водителей с такими удостоверениями будет действовать ряд ограничений. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Я девять лет занимался профессионально автомобильным спортом и считаю, что хорошее дело давать такие ученические права с рядом ограничений, мало того, можно, чтобы они переходили во «взрослые права» при отсутствии нарушений, в том числе скоростного режима и отсутствия ДТП. Это хорошая инициатива, в этом смысле люди на Западе думают о безопасности своих жителей и о правах на жизнь и на здоровье, потому что по многолетней статистике около 40% аварий происходит по вине начинающих водителей», — объяснил Певцов.

Какие именно ограничения следует вводить для начинающих водителей, не уточняется. Депутат отметил, что по статистике большое количество ДТП происходит по вине опытных водителей со стажем управления автомобилем более 15 лет. По его словам, увеличение водительского стажа провоцирует самоуспокоенность водителя, которая перерастает в самоуверенность.

Ранее ГИБДД напомнила автомобилистам, которые вовремя не оплачивают штрафы, о перспективе приостановки действия их водительских удостоверений. Такие заявления правозащитники считают попыткой запугать неплательщиков и заставить их добровольно погасить задолженность.