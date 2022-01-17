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Питерские стартаперы хотят из УАЗика сделать электрокар для участия в СПИК

Фирма из Санкт-Петербурга пообещала создать электрогрузовик на шасси УАЗа

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uazrussia/Instagram

Фирма «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» из Санкт-Петербурга, которая подала заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК) по производству электромобилей, рассчитывает собирать грузовики с электроприводом на шасси «УАЗ Профи».

«EVM Pro станет первым российским электрогрузомобилем. Он создан в тесном сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси УАЗ Профи», — рассказали сообщили «Газете.Ru» в ООО «Электромобили Мануфэкчуринг рус».

Компания утверждает, что опытный экземпляр планируется показать в первом квартале 2022 года. Для автомобиля заявлена российская силовая установка, а также бортовая электроника собственной разработки. Грузоподъемность машины — до 1 тонны, запас хода — 300 км. Выпуск EVM Pro планируется наладить в Москве тиражом в 1 тыс. экземпляров в год.

В пресс-службе УАЗа «Газете.Ru» уточнили, что не анализировали бизнес-план производства электрогрузовиков, а сотрудничество с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» находится на стадии экспертизы технических решений.

«В настоящее время технические специалисты УАЗ совместно с представителями компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» проводят экспертизу предлагаемых решений по разработке и производству электрического LCV на базе Профи. По итогам экспертизы будут определены дальнейшие параметры сотрудничества по проекту», — сообщил «Газете.Ru» пиар-менеджер УАЗа Михаил Медведев.

ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» основано главой компании TGE Ильей Рашкиным и предпринимателем Игорем Гирдиным. За технологическое развитие продукта отвечает Рашкин, за финансы и привлечение инвестиций – Гирдин. Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей. Она основана в июне 2021 года. Ранее, по сообщениям СМИ, Рашкин представил на выставке, посвященной перспективам развития военно-морского флота, макет беспилотного конвертоплана. Проект до сих пор не реализован.

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