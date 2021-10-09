В Томске пьяный водитель на синем тракторе пытался скрыться от погони

В Томске задержали водителя трактора, который пытался уйти от погони.

Инцидент произошел утром 9 октября. Трактор был замечен на Иркутском тракте.

«Законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться», — сообщает УМВД России по региону в группе «ВКонтакте».

Мужчину 1992 года рождения задержали спустя 10 минут в лесном массиве на улице Мичурина Томска. По предварительным данным, он был пьян.

В настоящее время задержанный находится в отделе УГИБДД, организована проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее сообщалось о пьяном жителе Иркутской области, который устроил опасные гонки с полицией, представляя себя в видеоигре. При задержании выяснилось, что у 26-летнего мужчины нет водительских прав.