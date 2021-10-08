Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером страны Маратом Хуснуллиным призвал добиваться снижения смертности на дорогах, сообщает ТАСС.

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — сказал Путин.

В 2020 году, согласно статистике ГИБДД, на российских дорогах произошло 18,5 тыс. аварий с участием пьяных водителей. Погибло 4438 человек, 24,8 тыс. человек получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу произошло 11,6 тыс. аварий, в них скончалось 15,7 тыс. человек, еще 175 тыс. человек получили ранения.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о самых опасных нарушениях правил дорожного движения. По его словам, в рамках программы по сокращению смертности в ДТП была повышена ответственность за следующие нарушения ПДД, признанные наиболее опасными: управление в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора.