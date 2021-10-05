На стройке трассы М-12 нашли поселение II века до нашей эры

В ходе подготовки территории под строительство скоростной трассы М-12 «Москва–Нижний Новгород–Казань» обнаружилось крупное поселение эпохи бронзы. Археологи собрали коллекцию артефактов: кремневые орудия, лепную керамику, бронзовые изделия, сообщил Институт археологии РАН.

Раскопки шли в поселениях «Акузово» в юго-восточной части Нижегородской области на площади почти 9 тыс. квадратных метров. Во время работ был исследован участок площадью 5303 кв. м, который попадает в зону будущего строительства автодороги.

close 100% Институт археологии РАН

Значительная часть найденных артефактов состоит из фрагментов лепной керамики. Она изготавливалась из глины с включениями шамота, дресвы и обжигалась на костре. Сосуды получали орнаменты узором «жемчужина», гребенчатым штампом, треугольными вдавлениями с внешней стороны и насечками по краю венчика. Также были обнаружены наконечники стрел, крупные каменные орудия (фрагменты топора, булавы, песты, терочники, отбойники), предметы кремневой индустрии (наконечники стрел и дротиков, скребки, проколки, резцы) и глиняные грузила.

close 100% Институт археологии РАН

Исследователи отмечают, что находки позволяют отнести поселения к поздняковской культуре эпохи бронзы и предварительно датировать серединой II тыс. до н.э.

Всего во время подготовки территории под строительство М-12 обнаружено 25 археологических объектов во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашии. Весной этого года президент России Владимир Путин поручил продлить автотрассу до Екатеринбурга в течение трех лет. Ее строительство оценили почти в 500 млрд рублей.

Предполагается, что трасса М-12 разгрузит дорогу М-7 «Волга», поможет сократить число аварий в коридоре Москва — Казань, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, а также свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.