В России предложили повысить штраф за пользование телефоном за рулем

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов считает необходимым увеличить штраф за пользование телефоном за рулем. Письмо с соответствующим предложением было направлено начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

В настоящее время штраф для водителей за использование телефона составляет 1,5 тысячи рублей. Курдесов считает, что это незначительное наказание для автомобилиста, который подобными действиями создает реальную угрозу здоровью и жизни окружающих.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России в части повышения штрафа для водителей за пользование телефоном во время движения до 10 тысяч рублей», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить список штрафов за неисправности авто.