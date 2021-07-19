Полис ОСАГО может подорожать на 5%

Цена на полис ОСАГО вырастет примерно на 5% из-за повышения среднего размера убытка и частоты обращений клиентов по выплатам в 2021 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора — регионального директора группы страховых компаний «Югория» Лусине Бундакову.

По словам специалиста, подорожание коснется тех сегментов, где тарифы еще не достигли верхней разрешенной границы.

В страховой компании «Ингосстрах» не исключили рост стоимости для ряда регионов и отдельных категорий клиентов, а в РЕСО-Гарантия — для наиболее убыточных сегментов.

Директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина назвала основные причины роста убыточности ОСАГО в текущем году. Первая — учащение страховых случаев, связанное с резким снижением количества поездок и ДТП во II квартале 2020-го на фоне пандемии и карантинных ограничений. Вторая — повышение среднего размера выплаты, который напрямую зависит от стоимости запчастей. На этот показатель повлиял курс национальной валюты, возросшие затраты на доставку за счет проблем с контейнерными перевозками и дефицит некоторых материалов из-за перебоев в работе заводов. Также Никитина подчеркнула, что затраты выросли из-за введения новой судебной практики: необходимости компенсировать стоимость ремонта без учета износа запчастей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательный технический осмотр транспортного средства перед получением полиса ОСАГО.