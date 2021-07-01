В России ужесточили наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок лишения свободы за неоднократную езду в нетрезвом виде до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. В предыдущей редакции закона предусматривался штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок 1-2 года.

В новой версии закона нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия, будут наказывать штрафом в размере 300-500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ограничением или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявлял, что с 2022 года сотрудников ГИБДД оснастят специальными приборами для моментального распознавания нетрезвых автомобилистов. По его словам, устройство будет работать так, что по выдыхаемому воздуху система сможет определить, употреблял ли с виду трезвый человек алкоголь. В случае отрицательного результата водитель сможет поехать дальше. Аналогичное оборудование уже применяется во многих других странах.