Российских автомобилистов могут начать штрафовать после выброса мусора

Кабинет министров России положительно относится к инициативе о введении штрафов за выброс мусора из автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».

Поправки о данном наказании предлагается внести в КоАП.

Законопроект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме. Инициативой предусматривается повышение штрафов за выброс мусора в неположенном месте.

Фиксировать нарушения будут при помощи фотокамер и фотоловушек.

Председатель МГД Алексей Шапошников обратил внимание, что для нарушений, которые удалось снять с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности.

В том случае, если на камеру попадет владелец легковой машины, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему грозит штраф в 10 тысяч рублей. Если мусор сбросит водитель грузовика, его могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. При повторном нарушении выпишут 20 тысяч и 150 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить список штрафов за неисправности авто.