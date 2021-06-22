Российских автомобилистов могут начать штрафовать после выброса мусора
Кабинет министров России положительно относится к инициативе о введении штрафов за выброс мусора из автомобилей. Об этом сообщает «Российская газета».
Поправки о данном наказании предлагается внести в КоАП.
Законопроект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме. Инициативой предусматривается повышение штрафов за выброс мусора в неположенном месте.
Фиксировать нарушения будут при помощи фотокамер и фотоловушек.
Председатель МГД Алексей Шапошников обратил внимание, что для нарушений, которые удалось снять с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности.
В том случае, если на камеру попадет владелец легковой машины, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему грозит штраф в 10 тысяч рублей. Если мусор сбросит водитель грузовика, его могут оштрафовать на 100 тысяч рублей. При повторном нарушении выпишут 20 тысяч и 150 тысяч соответственно.
Ранее сообщалось, что в России могут сократить список штрафов за неисправности авто.