Число жертв ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до семи человек

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Скончалась одна из пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесной Свердловской области, общее число погибших аварии увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время три человека находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое. По словам собеседника агентства, одного человека перевели в отделение, у этого пациента наблюдается состояние средней тяжести.

«Один пациент скончался, женщина», — сказали в министерстве.

Авария произошла утром 10 июня в закрытом городе Лесной. В 7.20 по местному времени служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».