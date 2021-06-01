Власти Петербурга рассказали о причине ДТП с автобусом, повисшем на столбе

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В петербургском комитете по транспорту назвали причину ДТП с автобусом, который наехал на фонарный столб и повис.

«Причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали 5 человек, стал человеческий фактор. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии: двое уже покинули лечебные учреждения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что предрейсовый медицинский осмотр водителя не выявил отклонений в его состоянии здоровья. По данным «Пассажиравтотранса», сам автобус был в исправном состоянии.

27 мая в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошла авария с участием автобуса. Водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали шесть человек.