Минпромторг объяснил, почему Мантуров не пристегнулся на испытаниях Aurus

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли объяснила, почему глава ведомства Денис Мантуров во время тестирования российского автомобиля Aurus на водородном двигателе не пристегнулся ремнем безопасности. Об этом сообщает издание «Подъем».

По заявлению Минпромторга, тестирование автомобиля «проводилось не на дороге общего пользования с ограничением по скорости».

31 мая президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил серийное производство российских автомобилей Aurus в Елабуге. Глава государства рассказал, что сам ездит на автомобилях Aurus и высоко оценивает их качество.

На мероприятии был представлен первый в мире водородный автомобиль представительского класса.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стоимость транспортного средства Aurus Senat из первой партии в расширенной комплектации составит 22 млн руб., а в базовой — 18 млн руб. Первые серийные автомобили Aurus Senat поступят заказчикам в июне текущего года.