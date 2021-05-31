Путин дал старт серийному производству Aurus

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил серийное производство российских автомобилей Aurus в Елабуге, сообщается на сайте Кремля.

«Безусловно, это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом <…> Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом», — заявил глава государства.

По его словам, в работу были вовлечены тысячи специалистов со всей страны, в том числе инженеры, конструкторы и проектировщики. При этом президент подчеркнул, что они успешно справились со своей задачей.

«Можно сказать, что впервые в истории России фактически с нуля была создана целая линейка автомобилей представительского класса», — подчеркнул Путин.

Он также рассказал, что сам ездит на автомобилях Aurus и высоко оценивает их качество.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Ранее сообщалось, что серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге 31 мая.

Стоимость транспортного средства Aurus Senat из первой партии в расширенной комплектации составит 22 млн руб., а в базовой — 18 млн руб. Первые серийные автомобили Aurus Senat поступят заказчикам в июне текущего года.