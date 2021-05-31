Путин рассказал об опыте вождения отечественного Aurus
Президент Владимир Путин рассказал, что ездит на автомобилях Aurus, высоко оценив их качество. Об этом глава государства заявил по видеосвязи на церемонии открытия предприятия по серийному выпуску автомобилей Aurus в Татарстане, сообщает ТАСС.
В ходе выступления Путин выразил благодарность всем тем, кто участвовал в этом проекте.
«Уверен, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом. Я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам», — заявил президент.
20 апреля стало известно, что серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге 31 мая. Стоимость транспортного средства Aurus Senat из первой партии в расширенной комплектации составит 22 млн руб., а в базовой — 18 млн руб. Первые серийные автомобили Aurus Senat поступят заказчикам в июне текущего года.