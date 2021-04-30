Будущих водителей собираются проверять на наркотики

Минздрав РФ разрабатывает новый приказ, согласно которому кандидаты на получение прав на управление транспортным средством будут обязаны сдавать тест на ряд запрещенных веществ, среди которых опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источник.

Дополнительное исследование гражданину предстоит пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, следует из документа. В приказе, впрочем, не уточняется, что это за признаки. Для водителей, возвращающих права после лишения, процедура станет обязательной. В 2019 году Минздрав уже пытался ввести подобные меры, но их раскритиковал президент России Владимир Путин.

Речь идет о медсправках для получения и продления прав. Документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Действующий приказ №344н 2015 года отменят, новый вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что с начала сентября вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, уточняющий сроки составления списка учебных заведений, которые будут участвовать в профилактических медосмотрах для выявления раннего незаконного употребления наркотиков и соответствующих поименных списков. Такой перечень образовательных организаций должен будет составляться не позднее чем за один месяц до начала нового календарного года, а поименный список – не позднее 15 дней.