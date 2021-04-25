В результате аварии с пятью машинами в Хабаровске погиб один человек

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием пяти автомобилей в Хабаровске. На место аварии прибыли экстренные ведомства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону.

Согласно предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, ехавший против направления движения, столкнулся с Renault Kaptur. Далее Toyota продолжила движение и столкнулась с Тoyota Axio и двумя припаркованными автомобилями Mazda и Toyota RAV4.

В авто Renault Kaptur погибли два человека. Также пострадал в этом происшествии человек, находившийся за рулем Toyota Axio.

«Экспресс-тест на состояние опьянения показал положительный результат. Виновник происшествия не согласился с результатами теста, был направлен на прохождение повторного теста в медицинское учреждение», — пояснили в инспекции.

Крупная авария случилась на улице Дзержинского, с предполагаемым виновником дорожно-транспортного происшествия работают следователи.

Как установлено, Toyota Land Cruiser принадлежит юридическому лицу и водитель управлял транспортным средством без согласия собственника.

Прокуратура Хабаровского края начала следственные действия.

Ранее один человек погиб и 9 пострадали в автомобильной аварии под Тулой.