Единая система «Паутина» для розыска машин и обжалования штрафов заработает в России

Система под названием «Паутина», которая позволит отслеживать полицейским угнанные и покинувшие место авто, начнет работать в России. Сейчас ее запустили в ЦФО, сообщает «Коммерсант».

Проект заработает в большинстве российских регионов. Система также поможет в электронном обжаловании штрафов за ПДД. Воспользоваться опцией смогут водители, которые не соглашаются с приписываемыми им нарушениями на дороге.

Как уточнили в полиции, МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на новое программное обеспечение. Данная система ранее применялась только в Москве и Московской области.

Компоненты «Паутины» в будущем могут станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала «Госуслуг».

Внедрение «Паутины» в ЦФО нужно для повышения безопасности, обратили внимание в центре организации дорожного движения столицы.

Ранее сообщалось, что рейд по проверке тонированных машин организуют в Москве. В первый день рейда к ответственности привлекли более 2,4 тыс. водителей.