Единая система «Паутина» для розыска машин и обжалования штрафов заработает в России
Система под названием «Паутина», которая позволит отслеживать полицейским угнанные и покинувшие место авто, начнет работать в России. Сейчас ее запустили в ЦФО, сообщает «Коммерсант».
Проект заработает в большинстве российских регионов. Система также поможет в электронном обжаловании штрафов за ПДД. Воспользоваться опцией смогут водители, которые не соглашаются с приписываемыми им нарушениями на дороге.
Как уточнили в полиции, МВД перевело центры автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД на новое программное обеспечение. Данная система ранее применялась только в Москве и Московской области.
Компоненты «Паутины» в будущем могут станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала «Госуслуг».
Внедрение «Паутины» в ЦФО нужно для повышения безопасности, обратили внимание в центре организации дорожного движения столицы.
Ранее сообщалось, что рейд по проверке тонированных машин организуют в Москве. В первый день рейда к ответственности привлекли более 2,4 тыс. водителей.