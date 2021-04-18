СК завел уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими подростками в Новочеркасске

СК РФ завел уголовное дело по факту смертельной аварии с участием подростков в Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Расследование осуществляется по статье УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц».

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

В воскресенье, 18 апреля, в городе Новочеркасске произошло ДТП с машиной, в которой находились шесть несовершеннолетних. Пять подростков погибли, один сейчас находится в больнице.

Как установлено, авто врезалось в дерево в районе Машиностроительного переулка. За рулем транспортного средства был подросток 2007 года рождения.