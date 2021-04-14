В Москве пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В центре Москвы автобус маршрута № 901 врезался в фонарный столб, пострадали четыре человека и водитель автобуса, заявили в Дептрансе города в Telegram-канале.

Водитель оказался заблокирован в салоне автобуса в результате ДТП. Информация об аварии на улице Марксистская, дом 4 поступила в 07:37 мск.

Оперативные службы начали извлекать водителя из салона.

«Причина происшествия — внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр», — сообщили в департаменте транспорта.

Планируется, что Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту.

Пострадавших осмотрели медики. На месте происшествия разлилось топливо, уточняет ТАСС. Возгорания удалось избежать, устанавливается причина аварии.

Ранее лобовое столкновение произошло на Кутузовском проспекте. Согласно предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.