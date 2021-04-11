Российским водителям подготовили новые штрафы

В России с 1 июня вступят в силу новые поправки в ПДД, которые предусматривают штрафы за вождение в летней или зимней резине вне сезона. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, в течение трех летних месяцев законом будет запрещено передвигаться на транспортном средстве «обутом» в зимнюю резину. Аналогичные меры действуют в отношении декабря, января и февраля и передвижения на летней резине.

Нарушившие установленное правило должны будут заплатить 500 рублей.

Отмечается, что данный пакет поправок был разработан Министерством внутренних дел. При этом положения могут изменяться в зависимости от климатической зоны, то есть срок действия правил может быть расширен или сокращен.

Ранее стало известно, что в России могут ввести новые дорожные знаки для борьбы с превышением скорости.