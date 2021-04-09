Первое беспилотное метро появится в России к 2025 году

В России к 2025 году может появиться первое беспилотное метро. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров президента Татарстана Рустама Минниханова и совладельца «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрея Бокарева. По их словам, первыми такие поезда появятся в казанском метрополитене.

Так, ТМХ заявил о разработке системы для поездов, которая позволяет обнаруживать препятствия, а также контролировать платформенное пространство.

Кроме того, Объединение производителей железнодорожной техники намерено разработать стандарты для обеспечения движения в дистанционном и автоматическом режимах, которые затем будут преобразованы в ГОСТы.

Ранее в Британии начали тестировать беспилотные такси.