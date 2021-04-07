Два человека погибли в результате аварии под Новосибирском

Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП под Новосибирском. Авария произошла с участием двух машин, заявила РИА Новости главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Два человека погибли, ее четверо пострадали, в том числе двое детей», — уточнила главврач.

Согласно сведениям главка МВД по региону, авария случилась около 07.40 (03.40 мск) в Новосибирском районе на 22-м километре магистрали К-19р.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Toyota Hiace и машина Honda Fit, двигавшиеся по встречному направлению. Затем Toyota Hiace совершила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ.

Установлено, что в аварии погибли двое мужчин, среди пассажиров ПАЗ никто не пострадал. Причина аварии сейчас устанавливается.

Ранее под Рязанью в результате опрокидывания автобуса пострадали 18 человек.