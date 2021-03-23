Водитель сбил двух женщин на севере Москвы и скрылся с места ДТП
Ника Пикекатлет
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На севере Москвы водитель Mercedes сбил двух женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что ДТП произошло на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Пострадавшие были госпитализированы.
Там добавили, что водитель оставил автомобиль и скрылся с места аварии.
Ведомство подчеркнуло, что правоохранительные органы проводят поиски водителя Mercedes.
Ранее на севере Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
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