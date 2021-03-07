Полицейский подозревается в пьяном ДТП с двумя погибшими на Кубани

В Краснодарском крае сотрудника транспортной полиции подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, авария произошла в воскресенье, 7 марта, в городе Тихорецк. Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Гражданской, превысил скоростной режим и выехал на перекресток с улицей Гоголя.

В результате произошло столкновение с другим автомобилем. Пассажир и водитель встречной машины погибли.

Кроме того, 34-летняя женщина и пятилетний мальчик, которые также находились в автомобиле, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.