В Египте в аварии с грузовиком погибли 18 человек

В Египте столкнулись микроавтобус и грузовик, из-за чего погибли 18 человек, еще пятеро пострадали. Об этом пишет издание «Сада аль-Баляд».

Авария случилась на трассе между провинцией Гиза и расположенной южнее Каира провинции Бени-Суэйф. Обе машины вылетели с дороги, грузовик перевернулся.

О причинах аварии не сообщается.

Ранее автобус с 30 пассажирами врезался в столб в Ижевске.