Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы

На севере Москвы машина въехала в автобусную остановку, на которой стояли пассажиры, передает столичный дептранс в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Дыбенко в районе дома 14. «Легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку», — говорится в публикации.

В результате пострадал один человек.

Отмечается, что ДТП не повлияло на движение.

Ранее автомобиль наехал на двух пешеходов в центре Москвы.