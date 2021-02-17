Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы
Катерина Медведева
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На севере Москвы машина въехала в автобусную остановку, на которой стояли пассажиры, передает столичный дептранс в Telegram-канале.
Авария произошла на улице Дыбенко в районе дома 14. «Легковой автомобиль въехал на тротуар и повредил автобусную остановку», — говорится в публикации.
В результате пострадал один человек.
Отмечается, что ДТП не повлияло на движение.
Ранее автомобиль наехал на двух пешеходов в центре Москвы.
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