Пробки в Москве достигли 9 баллов

В Москве вечером вторника, 9 февраля, пробки достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение осложнено в центре, в районе Нового Арбата, Лубянки и на Тверской улице. Затруднения с автодвижением также фиксируется на Берниковской, Софийской, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Пробки наблюдаются и на Садовом кольце в северо-западно и юго-западном направлениях на внешней стороне, и на севере, юге на внутреннем направлении.

Проблемы с движением фиксируются и на некоторых участках МКАД.

21 декабря в Москве пробки достигли 10 баллов.