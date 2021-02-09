Пробки в Москве достигли 9 баллов
Ника Пикекатлет
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В Москве вечером вторника, 9 февраля, пробки достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Движение осложнено в центре, в районе Нового Арбата, Лубянки и на Тверской улице. Затруднения с автодвижением также фиксируется на Берниковской, Софийской, Кремлевской и Москворецкой набережных.
Пробки наблюдаются и на Садовом кольце в северо-западно и юго-западном направлениях на внешней стороне, и на севере, юге на внутреннем направлении.
Проблемы с движением фиксируются и на некоторых участках МКАД.
21 декабря в Москве пробки достигли 10 баллов.
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