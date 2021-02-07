Около 20 автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области

Массовая авария с участием около 20 автомобилей произошла на трассе «М5» в Свердловской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

Инцидент произошел в районе 182–185 километра федеральной трассы «М5» Екатеринбург – Челябинск, указано в сообщении.

По мнению правоохранительных органов, водитель одной из машин превысил скорость, несмотря на усложнившиеся погодные условия и ледяной покров на дорогах, в результате чего автомобиль занесло.

«Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами», — заявил Горелых.

По его словам, данных о погибших и госпитализированных в результате ДТП нет. Авария привела к образованию трехкилометровой пробки, водителям рекомендуют объезжать указанный участок трассы.

Другое массовое ДТП произошло 2 февраля в Москве. В результате столкновения пяти автомобилей погиб один человек, пострадали двое, в том числе сотрудник ДПС.