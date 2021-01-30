Российским водителям могут запретить ездить на летней резине зимой

Российским водителям с 1июня 2020 года могут запретить ездить на летней резине зимой и на зимней летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В документе указано, что запрещается использовать машину, если не на всех колесах — зимние шины. Также запрещается устанавливать те колеса, которые не предусмотрены заводом — изготовителем транспортного средства.

Кроме того, на шинах не должно быть видимых повреждений, лямка должна исправно вытягиваться и втягиваться в катушку, а замок — фиксировать язычок лямки.

Согласно документу, также нельзя использовать автомобиль при отсутствии или неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройства или системы вызова экстренных оперативных служб.

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