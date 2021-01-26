Путин посетил открытие транспортной развязки в Химках

Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства выразил благодарность строителям проекта и отметил, что рабочие выполняют свои задачи, несмотря на пандемию коронавируса.

Он также напомнил, что к 2024 году планируется довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях страны, а к 2030 году — еще в 51 агломерации.

Ранее Путин заявил, что некоторые российские регионы отстают по кассовому исполнению федерального бюджета на дорожное строительство. В частности, речь идет о Пермском крае, Смоленской области, Республике Крым, Астраханской области.

Транспортная развязка, открытие которой посетил президент, создана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ее основная задача — соединить Старые и Новые Химки, а также обеспечить транспортную доступность промышленной части города.