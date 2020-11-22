Противогололедная обработка дорог началась в Москве

Московские службы начали проводить противогололедную обработку дорог. Об этом в Twitter сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что обработку пройдут как тротуары, так и опасные участки автодорог, а именно тоннели, эстакады, набережные, площадки торможения у остановок общественного транспорта.

Ранее синоптики предупредили о начале снегопадов и метелей в Москве. Они также предупредили пешеходов и водителей о гололедице. Столичный дептранс неоднократно рекомендовал владельцам автомобилей сменить резину на зимнюю.

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