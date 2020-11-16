Три человека стали жертвами ДТП в Иркутской области
Анна Светлова
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Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Байкал» в Иркутской области. Об этом сообщает ГУМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла на 78 километре автодороги Р-258 «Байкал». Автомобиль Toyota Harrier, за рулем которого была 34-летняя женщина, столкнулся с большегрузом DAF.
В результате происшествия погибли женщина-водитель и 45-летняя пассажирка кроссовера, в медицинском учреждении умерла 16-летняя пассажирка иномарки.
В настоящее время следователи изучают обстоятельства произошедшего.
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