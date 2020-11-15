Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье

В результате съезда автомобиля с трассы в Подмосковье погибли два человека, а еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как стало известно, авария произошла на 76-й км трассы Куровское — Шатура — Дмитровский Погост.

«Съезд с дороги легкового автомобиля Volkswagen, два человека погибли, двое ранены», — указано в сообщении.

В министерстве добавили, что в числе погибших оказался один несовершеннолетний.

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