Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье
Антон Демидов
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В результате съезда автомобиля с трассы в Подмосковье погибли два человека, а еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Как стало известно, авария произошла на 76-й км трассы Куровское — Шатура — Дмитровский Погост.
«Съезд с дороги легкового автомобиля Volkswagen, два человека погибли, двое ранены», — указано в сообщении.
В министерстве добавили, что в числе погибших оказался один несовершеннолетний.
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