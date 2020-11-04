Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Туве
Бернст Ю.
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Два автомобиля столкнулись на 895-м км трассы Р-257 «Енисей» в Республике Тува, передает РЕН ТВ.
В результате один человек погиб, еще 10 пострадали.
Отмечается, что среди пострадавших пятеро детей, двое из них находятся в реанимации.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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