Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП в Туве

Два автомобиля столкнулись на 895-м км трассы Р-257 «Енисей» в Республике Тува, передает РЕН ТВ.

В результате один человек погиб, еще 10 пострадали.

Отмечается, что среди пострадавших пятеро детей, двое из них находятся в реанимации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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