В Екатеринбурге автобус протащил по земле застрявшую в дверях женщину

В Екатеринбурге автобус протащил по асфальту пассажирку, которая застряла в дверях при выходе из него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Водитель автобуса маршрута №38 не удостоверился, что все пассажиры вышли на остановке и начал движение.

«В результате пассажирке, которая выходила из автобуса, дверьми транспортного средства зажало ногу, автобус протащил женщину по асфальту некоторое расстояние», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что женщина держала за руку трехлетнюю дочь, девочка тоже упала, ударившись лицом.

Как сообщают местные СМИ, женщина сломала ногу.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

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