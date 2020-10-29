В Ингушетии подросток на иномарке протаранил машины полиции

В Ингушетии подросток на иномарке протаранил несколько машин сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

ДТП произошло возле села Экажево.

Сотрудники полиции попытались остановить нарушителя ПДД, однако водитель попытался скрыться от них и протаранил две патрульные машины. В результате три сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

Как уточняет МВД, виновником ДТП оказался 15-летний подросток, который пришел повинной в ОМВД по Назрановскому району.

В ведомстве добавили, что автомобиль, за рулем которого находился житель села Сурхахи, имел подложные номерные знаки. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

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