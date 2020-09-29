ГИБДД назвала самые аварийные по числу смертей трассы в Москве

Максимс Краюшкинс

Госавтоинспекция Москвы назвала МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект самыми аварийно-опасными магистралями по числу погибших в ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно-опасных магистралей в городе Москве. У нас большая часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — сообщил врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексей Диокин.

По его словам, на МКАД за последние восемь месяцев погибли 53 человека, что на шесть жертв меньше, чем в 2019 году. На Калужском шоссе за восемь месяцев погибли 10 человек против 5 в 2019 году. Статистика Кутузовского проспекта – 5 погибших против восьми жертв в прошлом году.

Отмечается, что за девять месяцев 2020 года в Москве произошло 5 536 ДТП, в которых погибли 255 человек.

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