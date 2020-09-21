Причиной смертельного ДТП в Кузбассе стало запотевшее лобовое стекло
Ника Пикекатлет
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В Кузбассе водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».
В результате ДТП женщина скончалась на месте, а малолетняя попала в больницу.
По предварительным данным, причиной ЧП стало запотевшее от работающей печки лобовое стекло.
Жители Кемеровской области переходили дрогу по пешеходному переходу без светофора.
На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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