Причиной смертельного ДТП в Кузбассе стало запотевшее лобовое стекло

В Кузбассе водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

В результате ДТП женщина скончалась на месте, а малолетняя попала в больницу.

По предварительным данным, причиной ЧП стало запотевшее от работающей печки лобовое стекло.

Жители Кемеровской области переходили дрогу по пешеходному переходу без светофора.

На месте работает полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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