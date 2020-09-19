Страховщики рассказали о влияющих на стоимость ОСАГО неожиданных факторах

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал о неожиданном факторе, который может повлиять на стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

Он отметил, что страховщики будут использовать про расчете суммы полиса объективные факторы, которые «Объективно влияют на различия между людьми».

Одним из таких факторов Уфимцев назвал гендерные различия. Кроме того, он рассказал, что страховщики могут учитывать модель и цвет автомобиля, например владельцы красных спортивных машин, по его словам, согласно статистике, ездят агрессивнее.

В свою очередь исполнительный директор Российского союза автостраховщиков уточнил, что водители с семьями наоборот ездят аккуратнее.

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