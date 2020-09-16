Два человека погибли под Ростовом при столкновении легковушки с грузовиком

Жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области стали два человека, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального ГИБДД.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем МАN, который двигался во встречном направлении», — сообщил собеседник агентства.

Трагедия произошла в 05:15 мск на трассе Элиста — Зимовники. Пассажир и водитель ВАЗ погибли до приезда скорой помощи, водитель и пассажир МАN получили серьезные травмы.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства аварии.