Полицейский автомобиль столкнулся с автобусом в Кемеровской области

В Кемеровской области столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2112 и автобус Hyundai, в результате чего пострадал полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что ДТП случилось вечером 15 сентября на 3-м км автодороги Новокузнецк — Осинники.

По факту аварии начата проверка.

Как уточнили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, что пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП с полицейским в Самаре

— Сотрудника ГИБДД насмерть сбили в Челябинске

— Автомобилист под наркотиками сбил инспектора ГИБДД в Петербурге