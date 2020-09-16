Полицейский автомобиль столкнулся с автобусом в Кемеровской области
Антон Демидов
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В Кемеровской области столкнулись патрульный автомобиль ГИБДД ВАЗ-2112 и автобус Hyundai, в результате чего пострадал полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону.
В ведомстве рассказали, что ДТП случилось вечером 15 сентября на 3-м км автодороги Новокузнецк — Осинники.
По факту аварии начата проверка.
Как уточнили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, что пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.
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