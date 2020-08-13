Сотрудника ГИБДД насмерть сбили в Челябинске

Девушка насмерть сбила сотрудника мотовзвода управления ГИБДД по Челябинску, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.

По данным полиции, 21-летняя девушка не выбрала безопасную скорость и дистанцию и наехала на движущийся впереди патрульный мотоцикл, которым управлял сотрудник ГИБДД.

В результате столкновения 40-летний полицейский получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии, заявили в пресс-службе.

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