Продажи «АвтоВАЗа» в апреле сократились более чем в три раза

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Продажи «АвтоВАЗа» в России в апреле сократились более чем в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«В апреле продажи составили 10 055 автомобилей», — сказали представители компании.

За аналогичный месяц 2019 года «АвтоВАЗ» продал 32 316 машин.

По данным производителя, наиболее популярными автомобилями марки Lada на рынке в апреле 2020 года стали Granta — продано 3058 машин, Vesta — 2913 авто и Largus — 1286.

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