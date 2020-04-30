Московские парковки будут бесплатными в майские праздники

Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной в период майских праздников. Об этом сообщается на сайте «Московский паркинг».

«Так, 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая можно парковаться без оплаты на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 и 10 мая бесплатно оставить машины возможно на тех парковках, которые не входят в зону повышенного тарифа.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в привычном режиме.

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