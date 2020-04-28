Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве

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Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа «Синиме ведерки» в социальной сети Facebook.

Москвич был оштрафован на 5 тысяч рублей по статье московского КоАП о передвижении по городу на автомобиле, который не вписан в цифровой пропуск, отмечается в сообщении группы.

При этом Чирков заявил, что обжаловал штраф, так как его автомобиль был вписан в цифровой пропуск, пишет «Коммесантъ». При этом издание сообщает, что в столичном Департаменте транспорта объяснили сложившуюся ситуацию ошибкой автовладельца при вводе номера.

В Москве введен пропускной режим в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

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