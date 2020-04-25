Специалисты продезинфицируют машины заразившихся коронавирусом депутатов

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Машины депутатов отправляются на дезинфекцию, если в них ездил заразившийся коронавирусом, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

«По правилам Роспотребнадзора автомобили отстраняют от использования и делают полную дезинфекцию», — рассказала Крылова.

25 апреля депутаты Госдумы Леонид Калашников и Дмитрий Новиков подтвердили заражение коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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