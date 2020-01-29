Младенец пострадал в ДТП с автобусом под Волгоградом
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В Волгоградской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел на трассе Р-228 в Камышинском районе.
В результате инцидента пострадали три ребенка, которые находились в транспортном средстве. Уточняется, что девочки в возрасте пяти месяцев, двух и трех лет были доставлены в больницу города Камышин. По словам медиков, их жизням ничего не угрожает.
Кроме того, пострадала мама пятимесячной девочки, которую уже осмотрели врачи, она находится вместе с дочкой, и 55-летняя женщина, чье состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.
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