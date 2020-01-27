«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин. Об этом сообщает «Известия».

Так, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложили взыскивать за оказание данных услуг с физлиц 300 тыс. руб., а с юрлиц — 1 млн руб.

Отмечается, что замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступает за более суровое наказание за данные манипуляции с пробегом — вплоть до уголовного, как в Соединенных Штатах.

Старовойтов уточнил, что с ГИБДД предметное обсуждение данного вопроса начнется после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.

По оценкам РОАД, от 10 до 30% автомобилей в России из общего автопарка в 50 млн имеют скорректированные данные по километражу.