Посольство Белоруссии подтвердило белорусское гражданство пострадавших в ДТП под Псковом
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Посольство Белоруссии в Москве подтвердило, что все пострадавшие в ДТП с автобусом под Псковом являются гражданами республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отметили в дипмиссии, всего 20 пострадавших, в том числе дети.
«Ситуацию держит на контроле наше отделение в Петербурге», — сообщили в посольстве.
ДТП произошло 30 декабря на федеральной трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал в кювет.
По данным Следственного комитета России, в салоне автобуса находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя.
Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург на экскурсию.
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