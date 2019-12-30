Посольство Белоруссии подтвердило белорусское гражданство пострадавших в ДТП под Псковом

Посольство Белоруссии в Москве подтвердило, что все пострадавшие в ДТП с автобусом под Псковом являются гражданами республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в дипмиссии, всего 20 пострадавших, в том числе дети.

«Ситуацию держит на контроле наше отделение в Петербурге», — сообщили в посольстве.

ДТП произошло 30 декабря на федеральной трассе Р-23 недалеко от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал в кювет.

По данным Следственного комитета России, в салоне автобуса находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя.

Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург на экскурсию.

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