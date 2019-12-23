Бетоновоз упал в Неву и поплыл по течению в Петербурге

Бетоновоз съехал в Неву в Санкт-Петербурге после того, как врезался в дом и легковой автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что авария произошла возле дома 16 на Октябрьской набережной около 4:15 мск.

Судьба водителя остается неизвестной.

По данным МЧС, бетоновоз понесло течением в сторону моста Александра Невского.

«В настоящий момент автомобиль зафиксирован в районе дома номер 98 по Малоохтинскому проспекту на расстоянии около 25 м от берега», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что машину будут вынимать из воды с помощью автокрана и лебедки.